Пожар произошел в одной из больниц Рио-де-Жанейро: есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Не менее трех пациентов умерли в субботу во время эвакуации из больницы в бразильском Рио-де-Жанейро, где произошел пожар. Об этом сообщил мэр города Марсело Кривелли, сообщает УНН со ссылкой на местные СМИ, в частности издание Jornal O Globo.
“При пожаре нет (погибших), но при эвакуации умерли три человека”, — сказал он в эфире телеканала Globo.
Сильный пожар произошел в субботу в муниципальной больнице “Лоуренсу Жоржи” в западной части Рио-де-Жанейро. Ранее сообщалось, что в результате ЧП никто не пострадал. Однако десятки пациентов были эвакуированы из здания медицинского учреждения.
Отделение скорой помощи, которое действует при больнице, временно приостановило свою работу. Именно это помещение сильнее других пострадало при пожаре. Движение по близлежащим автомагистралям было перекрыто.