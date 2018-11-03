Пожежа сталася в одній з лікарень Ріо-де-Жанейро: є загиблі

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Не менш трьох пацієнтів померли в суботу під час евакуації з лікарні в бразильському Ріо-де-Жанейро, де сталася пожежа. Про це повідомив мер міста Марселу Крівеллі, повідомляє УНН з посиланням на місцеві ЗМІ, зокрема видання Jornal O Globo.