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Пожежа сталася в одній з лікарень Ріо-де-Жанейро: є загиблі

Пожежа сталася в одній з лікарень Ріо-де-Жанейро: є загиблі

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Не менш трьох пацієнтів померли в суботу під час евакуації з лікарні в бразильському Ріо-де-Жанейро, де сталася пожежа. Про це повідомив мер міста Марселу Крівеллі, повідомляє УНН з посиланням на місцеві ЗМІ, зокрема видання Jornal O Globo.

“При пожежі немає (загиблих), але при евакуації померли три людини”, — сказав він в ефірі телеканалу Globo.

Сильна пожежа сталася в суботу в муніципальній лікарні “Лоуренсу Жоржі” в західній частині Ріо-де-Жанейро. Раніше повідомлялося, що в результаті НП ніхто не постраждав. Однак десятки пацієнтів були евакуйовані з будівлі медичного закладу.

Відділення швидкої допомоги, яке діє при лікарні, тимчасово призупинило свою роботу. Саме це приміщення сильніше інших постраждало під час пожежі. Рух по довколишніх автомагістралях було перекрито.

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