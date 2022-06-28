Пожар после бунта в тюрьме в Колумбии унес жизни 49 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. В результате пожара в тюрьме на юго-западе Колумбии погибли по меньшей мере 49 человек и еще дюжина получили ранения, сообщили тюремные власти во вторник, пишет УНН со ссылкой на AP.
Детали
Директор национальной пенитенциарной системы Тито Кастелланос заявил Radio Caracol, что непонятно, были ли все погибшие заключенными.
Он сказал, что пожар вспыхнул при попытке бунта ранним утром в понедельник в тюрьме строгого режима в городе Тулуа.
Дополнение
В Колумбии во время корриды обрушилась трибуна со зрителями.