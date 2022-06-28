Пожежа після бунту у в'язниці в Колумбії забрала життя 49 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Внаслідок пожежі у в'язниці на південному заході Колумбії загинули щонайменше 49 людей і ще дюжина отримали поранення, повідомила тюремна влада у вівторок, пише УНН з посиланням на AP.
Деталі
Директор національної пенітенціарної системи Тіто Кастелланос заявив Radio Caracol, що незрозуміло, чи всі загиблі були ув'язненими.
Він сказав, що пожежа спалахнула під час спроби бунту рано-вранці у понеділок у в'язниці суворого режиму в місті Тулуа.
Доповнення
У Колумбії під час кориди обвалилася трибуна з глядачами.