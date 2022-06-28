Пожежа після бунту у в'язниці в Колумбії забрала життя 49 людей

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Директор національної пенітенціарної системи Тіто Кастелланос заявив Radio Caracol, що незрозуміло, чи всі загиблі були ув'язненими.

Він сказав, що пожежа спалахнула під час спроби бунту рано-вранці у понеділок у в'язниці суворого режиму в місті Тулуа.

Доповнення

У Колумбії під час кориди обвалилася трибуна з глядачами.