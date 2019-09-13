Пожар на военном полигоне в Черниговской области локализован
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Пожар на военном полигоне в Черниговской продолжают ликвидировать, пока он локализован. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Черниговской области.
“В 8 утра с помощью вертолета была проведена воздушная разведка, во время которой было установлено, что распространение огня уже не происходит. Объявлено о локализации пожара на площади 15 га отдельными ячейками. Сейчас авиация не вовлечена. На месте работает 94 человека и 23 единицы техники”, — рассказали в пресс-службе.
Как ранее сообщал УНН, пожар произошел в лесу на военном полигоне на Черниговщине.