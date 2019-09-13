Пожежа на військовому полігоні на Чернігівщині локалізована
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Пожежу на військовому полігоні на Чернігівщині продовжують ліквідувати, наразі вона локалізована. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС у Чернігівській області.
“О 8 ранку за допомогою гелікоптера була проведена повітряна розвідка, під час якої було встановлено, що поширення вогню вже не відбувається. Оголошено про локалізацію пожежі на площі 15 га окремими осередками. Наразі авіація не залучена. На місці працює 94 людини та 23 одиниці техніки”, — розповіли у пресслужбі.
Як раніше повідомляв УНН, пожежа сталася у лісі на військовому полігоні на Чернігівщині.