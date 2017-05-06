Пожар на трассе "Киев - Харьков": рекламный щит упал на грузовой автомобиль

“На трассе Киев — Харьков возле поселка Алексеевка рекламный щит большого размера упал прямо на грузовой автомобиль, который двигался по второй полосе и сразу загорелся. Непонятно какой именно груз перевозил грузовик, но сначала пламя поднималось метров на 15 от земли”, — говорится в сообщении.

Также отмечено, что в результате инцитента образовалась огромная пробка.