Пожежа на трасі "Київ - Харків": рекламний щит впав на вантажний автомобіль
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. На трасі “Київ — Харків” поблизу селища Олексіївка рекламний щит великого розміру впав прямо на вантажний автомобіль. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив очевидець події Володимир Тищенко, передає УНН.
“На трасі Київ — Харків поблизу селища Олексіївка рекламний щит великого розміру впав прямо на вантажний автомобіль, який рухався по другій смузі і відразу загорівся. Незрозуміло який саме вантаж перевозила вантажівка, але спочатку полум’я піднімалося метрів на 15 від землі”, — йдеться в повідомленні.
Також зазначено, що внаслідок інцитенту утворився величезний затор.