Пожежа на трасі "Київ - Харків": рекламний щит впав на вантажний автомобіль

“На трасі Київ — Харків поблизу селища Олексіївка рекламний щит великого розміру впав прямо на вантажний автомобіль, який рухався по другій смузі і відразу загорівся. Незрозуміло який саме вантаж перевозила вантажівка, але спочатку полум’я піднімалося метрів на 15 від землі”, — йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що внаслідок інцитенту утворився величезний затор.