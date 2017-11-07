Пожар на складе боеприпасов в населенном пункте Опытное - СЦКК

"В результате нарушения мер безопасности при хранении и обращении с боеприпасами возник пожар на складе боеприпасов НВФ ОРДО в районе населенного пункта Опытное. Последствиями пожара стали взрывы и разлет боеприпасов. Под этот "обстрел" попал Киевский район и северная часть населенного пункта Донецк. Отмеченные многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры города ", - говорится в сообщении

Украинская сторона СЦКК предупреждает, что НВФ ОРДО могут прибегнуть к провокациям в населенных пунктах на Донецком направлении, направленных против мирного местного населения с целью скомпрометировать и обвинить в этом Вооруженные Силы Украины, с тем чтобы сорвать "школьное" перемирие.

Напомним, украинская сторона СЦКК сообщает о продолжения провокаций со стороны НВФ ОРДО во время пропуска через КПВВ гражданского населения и транспортных средств после рабочего времени работы КПВВ.