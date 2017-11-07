Пожежа на складі боєприпасів у населеному пункті Опитне - СЦКК

"Внаслідок порушення заходів безпеки під час зберігання та поводження із боєприпасами виникла пожежа на складі боєприпасів НЗФ ОРДО в районі населеного пункту Опитне. Наслідками пожежі стали вибухи та розліт боєприпасів. Під цей "обстріл" потрапив Київський район та північна частина населеного пункту Донецьк. Відзначені багаточисельні пошкодження житлових будинків та інфраструктури міста" - йдеться в повідомленні

Українська сторона СЦКК попереджає, що НЗФ ОРДО можуть вдатися до провокацій в населених пунктах на Донецькому напрямку, спрямованих проти мирного місцевого населення з метою скомпрометувати та звинуватити в цьому Збройні Сили України, з тим щоб зірвати "шкільне" перемир’я.

Нагадаємо, українська сторона СЦКК повідомляє про продовження провокацій з боку НЗФ ОРДО під час пропуску через КПВВ цивільного населення і транспортних засобів після робочого часу роботи КПВВ.