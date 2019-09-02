Пожар на лодке в США: обнаружено 4 тела, 29 человек считаются пропавшими безвести
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Береговая охрана сообщила в понедельник, что четыре тела были обнаружены возле лодки для дайвинга, которая загорелась у побережья Калифорнии, передаёт УНН со ссылкой на AP.
По словам спасателей, тела, найденные утром в понедельник, были повреждены в результате утопления.
Продолжаются поиски 29 других людей, которые находились на борту судна Conception, которое сгорело во время стоянки на якоре у острова Санта-Крус.
Пятеро членов экипажа не спали, когда вспыхнул пожар, и смогли прыгнуть в воду. Их спасло проходящее мимо прогулочное судно.
Как сообщал УНН, ранее в СМИ появилась информация о том, что в результате пожара на лодке погибли по меньшей мере 34 человека.
Тогда же Береговая охрана США заявила, что операция по спасению все еще продолжается.