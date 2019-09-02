Пожежа на човні в США: виявлено 4 тіла, 29 осіб вважаються зниклими безвісти
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Берегова охорона повідомила в понеділок, що чотири тіла були виявлені біля човна для дайвінгу, який загорілася біля узбережжя Каліфорнії, передає УНН з посиланням на AP.
За словами рятувальників, тіла, знайдені вранці в понеділок, були пошкоджені в результаті утоплення.
Тривають пошуки 29 інших людей, які знаходилися на борту судна Conception, яке згоріло під час стоянки на якорі біля острова Санта-Крус.
П'ятеро членів екіпажу не спали, коли спалахнула пожежа, і змогли стрибнути в воду. Їх врятувало прогулянкове судно, що проходило повз.
Як повідомляв УНН, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що в результаті пожежі на човні загинули щонайменше 34 людини.
Тоді ж Берегова охорона США заявила, що операція з порятунку все ще триває.