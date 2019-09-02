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6 марта, 17:12 • 126208 просмотра

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В США у побережья Калифорнии в результате пожара на лодке погибли по меньшей мере 34 человека

В США у побережья Калифорнии в результате пожара на лодке погибли по меньшей мере 34 человека

Киев  •  УНН

 • 19191 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. В понедельник утром пожарная служба округа Вентура штата Калифорния сообщила, что в результате инцидента, связанного с судном у побережья, погибли десятки людей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местный телеканал KTLA 5 и NBC News.

Однако Береговая охрана США заявила, что операция по спасению все еще продолжается.

Официальные лица округа Вентура сообщили, что погибли 34 человека. Однако Береговая охрана США, которая впервые сообщила о спасательной операции вблизи острова Санта-Крус, не подтвердила ни одного случая гибели людей и сообщила, что спасательные работы продолжаются по состоянию на 5:43 утра по местному времени.

В Twitter Береговая охрана сообщила, что “была спасена группа членов экипажа (один с легкими ранениями), и продолжаются усилия по эвакуации остальных пассажиров”.

По данным Береговой охраны, 75-футовое судно, горит.

По данным Береговой охраны США, в начале понедельника в районе побережья округа Вентура велась спасательная операция с участием лодки. “Береговая охрана запустила многочисленные спасательные средства и ресурсы местных агентств для оказания помощи более чем 30 пострадали на 75-футовом катере близ острова Санта-Крус”, — сообщило агентство в сети Twitter в 4:48 утра.

Как писал УНН, на российской подводной лодке моряки погибли из-за положения внутренних правил.

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