В США у побережья Калифорнии в результате пожара на лодке погибли по меньшей мере 34 человека

Однако Береговая охрана США заявила, что операция по спасению все еще продолжается.

Официальные лица округа Вентура сообщили, что погибли 34 человека. Однако Береговая охрана США, которая впервые сообщила о спасательной операции вблизи острова Санта-Крус, не подтвердила ни одного случая гибели людей и сообщила, что спасательные работы продолжаются по состоянию на 5:43 утра по местному времени.

В Twitter Береговая охрана сообщила, что “была спасена группа членов экипажа (один с легкими ранениями), и продолжаются усилия по эвакуации остальных пассажиров”.

По данным Береговой охраны, 75-футовое судно, горит.

По данным Береговой охраны США, в начале понедельника в районе побережья округа Вентура велась спасательная операция с участием лодки. “Береговая охрана запустила многочисленные спасательные средства и ресурсы местных агентств для оказания помощи более чем 30 пострадали на 75-футовом катере близ острова Санта-Крус”, — сообщило агентство в сети Twitter в 4:48 утра.

Как писал УНН, на российской подводной лодке моряки погибли из-за положения внутренних правил.