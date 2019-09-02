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У США біля узбережжя Каліфорнії в результаті пожежі на човні загинуло щонайменше 34 людини

У США біля узбережжя Каліфорнії в результаті пожежі на човні загинуло щонайменше 34 людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. У понеділок вранці пожежна служба округу Вентура штату Каліфорнія повідомила, що в результаті інциденту, пов’язаного з судном біля узбережжя, загинули десятки людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцевий телеканал KTLA 5 та NBC News.

Однак Берегова охорона США заявила, що операція з порятунку все ще триває.

Офіційні особи округу Вентура повідомили, що загинуло 34 людини. Однак Берегова охорона США, яка вперше повідомила про рятувальної операції поблизу острова Санта-Крус, не підтвердила жодного випадку загибелі людей і повідомила, що рятувальні роботи тривають за станом на 5:43 ранку за місцевим часом.

В Twitter Берегова охорона повідомила, що “була врятована група членів екіпажу (один з легкими пораненнями), і тривають зусилля з евакуації решти пасажирів”.

За даними Берегової охорони, 75-футове судно, горить.

За даними Берегової охорони США, на початку понеділка в районі узбережжя округу Вентура велася рятувальна операція за участю човна. “Берегова охорона запустила численні рятувальні засоби, а також ресурси місцевих агентств для надання допомоги більш ніж 30 постраждали на 75-футовому катері поблизу острова Санта-Крус”, — повідомило агентство в мережі Twitter в 4:48 ранку.

Як писав УНН, на російському підводному човні моряки загинули через положення внутрішніх правил.

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