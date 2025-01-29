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Пожар в спортивном клубе в Киеве: возгорание произошло в помещении бани

Киев  •  УНН

 • 17951 просмотра

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В киевском бизнес-центре произошел пожар в бане спортивного клуба TSARsky. Спасатели ликвидировали возгорание на площади 10 кв. м и эвакуировали одного человека с третьего этажа.

Пожар в Печерском районе Киева в спортивном клубе в здании бизнес-центра TSARsky ликвидирован. Возгорание произошло в помещении бани.

Об этом УНН сообщает с ссылкой на главное управление ГСЧС в Киеве.

Сообщается, что 29 января в 09:25 поступило сообщение о пожаре, возникшем на 1 этаже спортивного клуба на улице Старонаводницкой.

На месте было установлено, что возгорание произошло в помещении бани спортивного клуба, который находится в здании бизнес-центра. В 10:25 пожар был ликвидирован на площади 10 кв. м. В ходе тушения с третьего этажа здания пожарные вывели на свежий воздух одного человека

- говорится в сообщении. 
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Причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.

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Дополнение

Ранее в ГСЧС сообщалось, что в Печерском районе Киева произошел пожар на территории бизнес-центра Царский. На территории которого расположен спортивный клуб TSARsky. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

КиевКриминал и ЧП
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