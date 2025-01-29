Пожар в спортивном клубе в Киеве: возгорание произошло в помещении бани
Киев • УНН
В киевском бизнес-центре произошел пожар в бане спортивного клуба TSARsky. Спасатели ликвидировали возгорание на площади 10 кв. м и эвакуировали одного человека с третьего этажа.
Пожар в Печерском районе Киева в спортивном клубе в здании бизнес-центра TSARsky ликвидирован. Возгорание произошло в помещении бани.
Об этом УНН сообщает с ссылкой на главное управление ГСЧС в Киеве.
Сообщается, что 29 января в 09:25 поступило сообщение о пожаре, возникшем на 1 этаже спортивного клуба на улице Старонаводницкой.
На месте было установлено, что возгорание произошло в помещении бани спортивного клуба, который находится в здании бизнес-центра. В 10:25 пожар был ликвидирован на площади 10 кв. м. В ходе тушения с третьего этажа здания пожарные вывели на свежий воздух одного человека
Причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.
Дополнение
Ранее в ГСЧС сообщалось, что в Печерском районе Киева произошел пожар на территории бизнес-центра Царский. На территории которого расположен спортивный клуб TSARsky.