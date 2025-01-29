Пожежа в спортивному клубі в Києві: займання сталося у приміщені лазні

Пожежу в Печерському районі Києва в спортивному клубі у будівлі бізнес-центру TSARsky ліквідовано. Займання сталося у приміщені лазні.

Про це УНН повідомляє з посиланням на головне управління ДСНС у Києві.

Повідомляється, що 29 січня о 09:25 надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на 1 поверсі спортивного клубу на вулиці Старонаводницькій.

На місці було встановлено, що займання сталося у приміщені лазні спортивного клубу, який знаходиться у будівлі бізнес-центру. О 10:25 пожежу було ліквідовано на площі 10 кв. м. У ході гасіння з третього поверху будівлі вогнеборці вивели на свіже повітря одну особу - йдеться в повідомленні.

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Доповнення

Раніше в ДСНС повідомлялося, що в Печерському районі Києва сталась пожежа на території бізнес-центру Царський. На території якого розташований спортивний клуб TSARsky.