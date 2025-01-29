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Пожежа в спортивному клубі в Києві: займання сталося у приміщені лазні

Пожежа в спортивному клубі в Києві: займання сталося у приміщені лазні

Київ • УНН

 • 106300 перегляди

У київському бізнес-центрі сталася пожежа в лазні спортивного клубу TSARsky. Рятувальники ліквідували займання на площі 10 кв. м та евакуювали одну особу з третього поверху.

Пожежу в Печерському районі Києва в спортивному клубі у будівлі бізнес-центру TSARsky ліквідовано. Займання сталося у приміщені лазні.

Про це УНН повідомляє з посиланням на головне управління ДСНС у Києві.

Повідомляється, що 29 січня о 09:25 надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на 1 поверсі спортивного клубу на вулиці Старонаводницькій.

На місці було встановлено, що займання сталося у приміщені лазні спортивного клубу, який знаходиться у будівлі бізнес-центру. О 10:25 пожежу було ліквідовано на площі 10 кв. м. У ході гасіння з третього поверху будівлі вогнеборці вивели на свіже повітря одну особу

- йдеться в повідомленні. 
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Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

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Доповнення

Раніше в ДСНС повідомлялося, що в Печерському районі Києва сталась пожежа на території бізнес-центру Царський. На території якого розташований спортивний клуб TSARsky. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

КиївКримінал та НП
kyivКиїв

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