Пожар в доме, загоревшемся после ракетного удара, локализован
Киев • УНН
Ракетный обстрел в Днепровском районе Киева вызвал пожар в поврежденном доме, в результате чего многие люди получили ранения, преимущественно от осколков стекла. Пожар на 7-м этаже был локализован, а 11 взрослых и 4 детей эвакуированы.
Пожар в Днепровском районе столицы в доме, который был поврежден в результате ракетной атаки на столицу, сейчас локализован. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, передает УНН.
"В Днепровском районе, где было зафиксировано повреждение фасада дома, возгорание на 7-м этаже и была проведена эвакуация жителей - локализовано возгорание. Есть много пострадавших. Главным образом травмы связаны с порезами от стекла, в результате выбитых взрывной волной окон. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", - сообщили в КГВА.
Напомним
Из дома были эвакуированы 11 взрослых и 4 детей. Городской глава Виталий Кличко сообщил, что в Днепровском районе в результате вражеской атаки пострадало 12 человек.
Пожар в доме, загоревшемся после ракетного удара, локализован
Ракетный обстрел в Днепровском районе Киева вызвал пожар в поврежденном доме, в результате чего многие люди получили ранения, преимущественно от осколков стекла. Пожар на 7-м этаже был локализован, а 11 взрослых и 4 детей эвакуированы.
Количество пострадавших в результате ракетной атаки по столице возросло до 12 человек
В результате ракетного обстрела Киева пострадали 12 человек, пятеро из которых госпитализированы, а семерым оказали помощь на месте, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
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Количество пострадавших в следствие атаки по Киеву возросло до семи
Семь человек получили ранения в результате нападения на Киев, пятеро были госпитализированы, а двое получили помощь на месте, сообщил мэр Кличко. Спасатели эвакуировали 15 человек из-за пожара, вероятно вызванного обломками ракет.
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