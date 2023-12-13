Пожар в доме, загоревшемся после ракетного удара, локализован

Пожар в Днепровском районе столицы в доме, который был поврежден в результате ракетной атаки на столицу, сейчас локализован. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, передает УНН.

"В Днепровском районе, где было зафиксировано повреждение фасада дома, возгорание на 7-м этаже и была проведена эвакуация жителей - локализовано возгорание. Есть много пострадавших. Главным образом травмы связаны с порезами от стекла, в результате выбитых взрывной волной окон. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", - сообщили в КГВА.

Напомним

Из дома были эвакуированы 11 взрослых и 4 детей. Городской глава Виталий Кличко сообщил, что в Днепровском районе в результате вражеской атаки пострадало 12 человек.