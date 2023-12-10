Пожар в больнице под Римом унес жизни трех человек

Три человека погибли в результате пожара в больнице вблизи Рима. Пожар, возникший в ночь на субботу в больнице итальянского города Тиволи, недалеко от Рима, привел к гибели трех пациентов, сообщает The Independent, передает УНН.

Детали

Сначала поступали сведения о четырех погибших, однако, по уточненным данным, один человек умер по причине, непосредственно не связанной с возгоранием.

Пожарные провели эвакуацию примерно 200 человек из здания больницы.

Пламя удалось потушить. Итальянская полиция выясняет причину возгорания.