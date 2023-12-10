Пожар в больнице под Римом унес жизни трех человек
Киев • УНН
Три пациента погибли во время пожара в больнице в Тиволе, недалеко от Рима; около 200 человек были эвакуированы, а полиция сейчас расследует инцидент.
Три человека погибли в результате пожара в больнице вблизи Рима. Пожар, возникший в ночь на субботу в больнице итальянского города Тиволи, недалеко от Рима, привел к гибели трех пациентов, сообщает The Independent, передает УНН.
Детали
Сначала поступали сведения о четырех погибших, однако, по уточненным данным, один человек умер по причине, непосредственно не связанной с возгоранием.
Пожарные провели эвакуацию примерно 200 человек из здания больницы.
Пламя удалось потушить. Итальянская полиция выясняет причину возгорания.
Пожар в больнице под Римом унес жизни трех человек
Три пациента погибли во время пожара в больнице в Тиволе, недалеко от Рима; около 200 человек были эвакуированы, а полиция сейчас расследует инцидент.
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