Пожар после атаки рф на Киев потушили: показали последствия

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В Деснянском районе Киева упали обломки беспилотников, из-за чего загорелись трава и кустарники. Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание, пострадавших нет.

В Киеве после падения обломков в результате атаки рф в Деснянском районе ликвидировали пожар, пострадавших нет, сообщили в ГСЧС Украины в среду, показав последствия, пишет УНН.

Детали

"Во время очередной утренней атаки на столицу обломки БпЛА упали на открытую территорию в Деснянском районе: загорелись трава и кустарники отдельными очагами. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание. К счастью, пострадавших нет", - сообщили в ГСЧС.

Атака рф на Киев: зафиксированы обломки в одном районе29.01.25, 09:43 • 21068 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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