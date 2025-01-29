Пожар после атаки рф на Киев потушили: показали последствия
Киев • УНН
В Деснянском районе Киева упали обломки беспилотников, из-за чего загорелись трава и кустарники. Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание, пострадавших нет.
В Киеве после падения обломков в результате атаки рф в Деснянском районе ликвидировали пожар, пострадавших нет, сообщили в ГСЧС Украины в среду, показав последствия, пишет УНН.
Детали
"Во время очередной утренней атаки на столицу обломки БпЛА упали на открытую территорию в Деснянском районе: загорелись трава и кустарники отдельными очагами. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание. К счастью, пострадавших нет", - сообщили в ГСЧС.
Атака рф на Киев: зафиксированы обломки в одном районе29.01.25, 09:43 • 21068 просмотров