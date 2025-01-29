Пожежу після атаки рф на Київ загасили: показали наслідки

У Києві після падіння уламків внаслідок атаки рф у Деснянському районі ліквідували пожежу, постраждалих немає, повідомили у ДСНС України у середу, показавши наслідки, пише УНН.

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"Під час чергової ранкової атаки на столицю уламки БпЛА впали на відкриту територію у Деснянському районі: загорілися трава й чагарники окремими осередками. Рятувальники оперативно прибули на місце події та ліквідували займання. На щастя, постраждалих немає", - повідомили у ДСНС.

Атака рф на Київ: зафіксовано уламки в одному районі