Пожежу після атаки рф на Київ загасили: показали наслідки
Київ • УНН
В Деснянському районі Києва впали уламки безпілотників, через що загорілися трава та чагарники. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували займання, постраждалих немає.
У Києві після падіння уламків внаслідок атаки рф у Деснянському районі ліквідували пожежу, постраждалих немає, повідомили у ДСНС України у середу, показавши наслідки, пише УНН.
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"Під час чергової ранкової атаки на столицю уламки БпЛА впали на відкриту територію у Деснянському районі: загорілися трава й чагарники окремими осередками. Рятувальники оперативно прибули на місце події та ліквідували займання. На щастя, постраждалих немає", - повідомили у ДСНС.
Атака рф на Київ: зафіксовано уламки в одному районі29.01.25, 09:43 • 37069 переглядiв