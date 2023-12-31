Пожар на объекте критической инфраструктуры возник после атаки врага по Киевской области этой ночью

На объекте критической инфраструктуры в Киевской области этой ночью возник пожар - причиной стало падение обломков вражеского ударного дрона. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает УНН.

"Киевщина отразила очередную террористическую атаку врага. Этой ночью область была атакована ударными дронами.

В регионе активно работали наши силы ПВО. Я благодарен им за профессиональную работу.

В результате атаки на одном из объектов критической инфраструктуры из-за падения обломков возник пожар на открытой территории. Его оперативно ликвидировали", - сообщил Кравченко.

Он также добавил, что по оперативной информации, попаданий в объекты жилой инфраструктуры нет. Жертвы и пострадавшие отсутствуют. Однако, оперативные группы продолжают собирать информацию о последствиях атаки.

"Даже накануне Нового Года враг продолжает осуществлять террористические атаки.

Поэтому прошу каждого жителя области не игнорировать опасность. Во время сигнала воздушной тревоги важно быть в безопасном месте. Относитесь к этому ответственно. Не теряйте бдительности", - подчеркнул Кравченко.