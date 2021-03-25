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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 37088 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 53651 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 105735 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 141637 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 193994 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192671 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278383 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Внештатный агент НАБУ" Шевченко прибыл в суд для избрания меры пресечения

"Внештатный агент НАБУ" Шевченко прибыл в суд для избрания меры пресечения

Киев  •  УНН

 • 22355 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Евгений Шевченко, известный широкой публике как "внештатный агент НАБУ", приехал в Печерский районный суд Киева для избрания ему меры пресечения. Шевченко подозревают в создании частной военной компании и поставке военных товаров из РФ, передает корреспондент УНН.

Детали

Шевченко заявил журналистам, что связывает это дело с его интервью по "вагнеровцам" Bellingcat.

Так, суд сегодня планирует рассмотреть ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Что было раньше

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании". По данным пресс-службы СБУ, в ее состав входили бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике, как "внештатный агент НАБУ".

Напомним, в СБУ заявили, что будут новые подозрения по делу о ПВК Семенченко.

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