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"Позаштатний агент НАБУ" Шевченко прибув до суду для обрання запобіжного заходу

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Євген Шевченко, який відомий широкому загалу як “позаштатний агент НАБУ”, приїхав до Печерського районного суду Києва для обрання йому запобіжного заходу. Шевченко підозрюють у створенні приватної військової компанії та постачанні військових товарів з РФ, передає кореспондент УНН.

Деталі

Шевченко заявив, журналістам, що пов'язує цю справу з його інтерв'ю по “вагнерівцям” Bellingcat.

Так, суд сьогодні планує розглянути клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Що було раніше

Служба безпеки України викрила та припинила діяльність не передбаченого законодавством воєнізованого збройного формування, так званої “приватної військової компанії”. За даними пресслужби СБУ, до її складу входили колишній народний депутат України Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкому загалу, як "позаштатний агент НАБУ".

Нагадаємо, у СБУ заявили, що будуть нові підозри у справі про ПВК Семенченка.

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