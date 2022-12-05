Поезда продолжают движение, два задерживаются из-за обесточивания
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. На фоне воздушной тревоги в Украине поезда продолжают движение, два задерживаются из-за обесточивания, сообщили в Укрзализныце, пишет УНН.
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"Поезда продолжают движение, резервные локомотивы "Укрзализныци" находятся в готовности, посадка и высадка продолжается через подземные переходы", - сообщили в УЗ.
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При этом указано, что из-за временных обесточиваний есть несколько задержек:
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- №712 Киев-Краматорск - 1 час.
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- №111 Киев-Изюм – 1 час 33 мин.
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"Пассажиры, которые пропустят свой рейс из-за воздушной тревоги и остановки общественного транспорта на пути к вокзалам, могут воспользоваться следующим рейсом в том же направлении без смены билета. Всех довезем, как всегда", - отметили в УЗ.
Напомним
Во всех областях Украины, кроме временно оккупированного Крыма, объявлена воздушная тревога.