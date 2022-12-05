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Поезда продолжают движение, два задерживаются из-за обесточивания

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. На фоне воздушной тревоги в Украине поезда продолжают движение, два задерживаются из-за обесточивания, сообщили в Укрзализныце, пишет УНН.

Цитата

"Поезда продолжают движение, резервные локомотивы "Укрзализныци" находятся в готовности, посадка и высадка продолжается через подземные переходы", - сообщили в УЗ.

Детали

При этом указано, что из-за временных обесточиваний есть несколько задержек:

  • №712 Киев-Краматорск - 1 час.
  • №111 Киев-Изюм – 1 час 33 мин.

"Пассажиры, которые пропустят свой рейс из-за воздушной тревоги и остановки общественного транспорта на пути к вокзалам, могут воспользоваться следующим рейсом в том же направлении без смены билета. Всех довезем, как всегда", - отметили в УЗ.

Напомним

Во всех областях Украины, кроме временно оккупированного Крыма, объявлена воздушная тревога.

Украинские Национальные Новости

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