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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Поїзди продовжують рух, два затримуються через знеструмлення

Поїзди продовжують рух, два затримуються через знеструмлення

Київ • УНН

 • 941275 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. На тлі повітряної тривоги в Україні поїзди продовжують рух, два затримуються через знеструмлення, повідомили в Укрзалізниці, пише УНН.

Цитата

"Поїзди продовжують рух, резервні локомотиви Укрзалізниці перебувають у готовності, посадка та висадка триває через підземні переходи", - повідомили в УЗ.

Деталі

При цьому вказано, що наразі через тимчасові знеструмлення є декілька затримок:

  • №712 Київ-Краматорськ - 1 год.
  • №111 Київ-Ізюм - 1 год. 33 хв.

"Пасажири, які пропустять свій рейс через повітряну тривогу та зупинку громадського транспорту на шляху до вокзалів, мають можливість скористатися наступним рейсом у тому ж напрямку без зміни квитка. Всіх довеземо, як завжди", - зауважили в УЗ.

Нагадаємо

У всіх областях України, окрім тимчасово окупованого Криму, оголошено повітряну тривогу.

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