Поїзди продовжують рух, два затримуються через знеструмлення

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"Поїзди продовжують рух, резервні локомотиви Укрзалізниці перебувають у готовності, посадка та висадка триває через підземні переходи", - повідомили в УЗ.

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При цьому вказано, що наразі через тимчасові знеструмлення є декілька затримок:



№712 Київ-Краматорськ - 1 год.



№111 Київ-Ізюм - 1 год. 33 хв.



"Пасажири, які пропустять свій рейс через повітряну тривогу та зупинку громадського транспорту на шляху до вокзалів, мають можливість скористатися наступним рейсом у тому ж напрямку без зміни квитка. Всіх довеземо, як завжди", - зауважили в УЗ.

Нагадаємо

У всіх областях України, окрім тимчасово окупованого Криму, оголошено повітряну тривогу.