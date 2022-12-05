Поїзди продовжують рух, два затримуються через знеструмлення
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. На тлі повітряної тривоги в Україні поїзди продовжують рух, два затримуються через знеструмлення, повідомили в Укрзалізниці, пише УНН.
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"Поїзди продовжують рух, резервні локомотиви Укрзалізниці перебувають у готовності, посадка та висадка триває через підземні переходи", - повідомили в УЗ.
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При цьому вказано, що наразі через тимчасові знеструмлення є декілька затримок:
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- №712 Київ-Краматорськ - 1 год.
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- №111 Київ-Ізюм - 1 год. 33 хв.
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"Пасажири, які пропустять свій рейс через повітряну тривогу та зупинку громадського транспорту на шляху до вокзалів, мають можливість скористатися наступним рейсом у тому ж напрямку без зміни квитка. Всіх довеземо, як завжди", - зауважили в УЗ.
Нагадаємо
У всіх областях України, окрім тимчасово окупованого Криму, оголошено повітряну тривогу.