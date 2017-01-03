Поезд Интерсити + "Киев-Львов-Перемышль" сбил мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Сегодня, 3 января, в 12:53 на оперативную линию 102 поступило сообщение от дежурного по железнодорожной станции "Рудно" о том, что на перроне станции в поселке Холодная Вода скорый поезд №705 сообщением "Киев-Львов-Перемышль" травмировал пожилого мужчину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП во Львовской области.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Как установили правоохранители, пострадавший - 84-летний житель села Зимняя Вода. Мужчина госпитализирован, предварительный диагноз, который ему поставили медики, - травма позвоночника и инсульт.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства, назначен ряд экспертиз.
Напомним, впервые из Львова в Перемешль поезд Интерсити + отправился 23 декабря.