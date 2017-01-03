Поїзд Інтерсіті+ "Київ-Львів-Перемишль" збив чоловіка

КИЇВ. 3 січня. УНН. Сьогодні, 3 січня, о 12:53 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від чергового по залізничній станції “Рудно” про те, що на пероні станції у селищі Зимна Вода швидкий поїзд №705 сполученням “Київ-Львів-Перемишль” травмував літнього чоловіка. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу ГУНП у Львівській області.