Поїзд Інтерсіті+ "Київ-Львів-Перемишль" збив чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Сьогодні, 3 січня, о 12:53 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від чергового по залізничній станції “Рудно” про те, що на пероні станції у селищі Зимна Вода швидкий поїзд №705 сполученням “Київ-Львів-Перемишль” травмував літнього чоловіка. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу ГУНП у Львівській області.
На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як встановили правоохоронці, потерпілий – 84-річний мешканець села Зимна Вода. Чоловік госпіталізований, попередній діагноз, який йому поставили медики, – травма хребта та інсульт.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження, призначено низку експертиз.
Нагадаємо, вперше зі Львова до Перемешля поїзд Інтерсіті+ вирушив 23 грудня.