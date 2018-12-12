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Появление фейковых сайтов с алкоголем в Украине уже является "предновогодней традицией" - эксперт

Киев • УНН

 • 10436 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. На днях в сети Интернет появился фейковый сайт с алкогольной продукцией ТМ Medoff. Об этом заявили в компании, которая является настоящим производителем водки - Beverage Trading Company. По словам эксперта Алексея Дорошенко, такая практика, к сожалению, присуща украинскому рынку из-за слабой деятельности соответствующих государственных органов. Об этом глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей рассказал в комментарии УНН.

Появление фейковых сайтов с алкоголем в Украине уже является "предновогодней традицией" - эксперт

"Худшее, что для Украины то, что это уже традиция, которая не меняется годами: за 2 недели до Нового года запустить такой сайт... Фактически такая ситуация никак не влияет на потребителей, которые просто покупают и в дальнейшем ту водку, которая им нравится. Именно поэтому, сначала здесь должна быть не реакция потребителей, а выяснение проблемы со стороны "Укрпатента". Если же речь не только об использовании чужих торговых марок, но и других интеллектуальных прав, то должны реагировать и остальные государственные учреждения, занимающиеся авторскими правами", - сказал он.

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Также, по словам Дорошенко, такая ситуация с вероятным обманом потребителей должна заинтересовать и правоохранительные органы тоже.

Напомним, директор компании-производителя алкогольной продукции Beverage Trading Company - Алексей Ковалевич - сообщил, что в сети появился сайт, на котором производителем водки "Medoff", "Природная коллекция", "Наша марка", "Хуторок" и "Мерная" указана неизвестная компания "Истерн Дринк Кампани".

"...обнаружил, что в сети появился сайт некой компании "Истерн Дринк Кампани“. https://edc-group.com.ua/ На страницах этого сайта указывается, что неизвестная нам компания якобы является производителем водочной продукции торговых марок Medoff, Природная коллекция, Наша марка, Хуторок и Мерная. Более того, на страницах этого лжесайта имеются ссылки на наш реальный сайт бренда водки Medoff - http://www.medoff.ua/ и на наш YouTube-канал: Medoff Cocktails - https://medoffcocktails.com/, разработчиком и собственником которых является исключительно компания Beverage Trading Company! В связи с этим я обращаюсь ко всем участникам рынка, нашим партнерам и клиентам с призывом быть осторожными, бдительными и не дать ввести себя в заблуждение!" - отметил Ковалевич.

Также напомним, ранее представители торговых сетей сообщили о том, что они начали получать письма от НПП "Гетьман", в которых утверждалось, что отныне именно львовский водочный завод якобы будет производить водку Medoff.

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