Поява фейкових сайтів з алкоголем в Україні вже є "передноворічною традицією" - експерт

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Днями у мережі Інтернет з’явився фейковий сайт з алкогольною продукцією ТМ Medoff. Про це заявили у компанії, що є справжнім виробником горілки - Beverage Trading Company. За словами експерта Олексія Дорошенка, така практика, на жаль, притаманна українському ринку через слабку діяльність відповідних державних органів. Про це голова Української асоціації постачальників торгових мереж розповів у коментарі УНН.