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Поява фейкових сайтів з алкоголем в Україні вже є "передноворічною традицією" - експерт

Київ • УНН

 • 10436 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Днями у мережі Інтернет з’явився фейковий сайт з алкогольною продукцією ТМ Medoff. Про це заявили у компанії, що є справжнім виробником горілки - Beverage Trading Company. За словами експерта Олексія Дорошенка, така практика, на жаль, притаманна українському ринку через слабку діяльність відповідних державних органів. Про це голова Української асоціації постачальників торгових мереж розповів у коментарі УНН.

Поява фейкових сайтів з алкоголем в Україні вже є "передноворічною традицією" - експерт

"Найгірше, що для України те, що це вже традиція, яка не змінюється роками: за 2 тижні до Нового року запустити такий сайт... Фактично така ситуація ніяк не впливає на споживачів, які просто купують й надалі ту горілку, що їм подобається. Саме тому, спочатку тут має бути не реакція споживачів, а з’ясування проблеми з боку "Укрпатенту". Якщо ж мова не лише про використання чужих торгових марок, а й інших інтелектуальних прав, то мають реагувати і решта держаних установ, що переймаються авторськими правами", - сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Львівський завод "Гетьман" назвав своєю "новинкою" горілку іншої компанії

Також, за словами Дорошенка, така ситуація з вірогідним обманом споживачів має зацікавити і правоохоронні органи також.

Нагадаємо, директор компанії-виробника алкогольної продукції Beverage Trading Company - Олексій Ковалевич – повідомив, що у мережі з'явився сайт, на якому виробником горілок "Medoff", "Природна колекція", "Наша марка", "Хуторок" і "Мєрная" вказана невідома компанія "Істерн Дрінк Кампані".

"… виявив, що у мережі з'явився сайт якоїсь компанії "Істерн Дрінк Кампані". https://edc-group.com.ua/ На сторінках цього сайту вказується, що невідома нам компанія нібито є виробником горілчаної продукції торгових марок Medoff, Природна колекція, Наша марка, Хуторок і Мєрная. Більш того, на сторінках цього псевдосайту є посилання на наш реальний сайт бренду горілки Medoff - http://www.medoff.ua/ і на наш YouTube-канал: Medoff Cocktails - https://medoffcocktails.com/, розробником і власником яких є виключно компанія Beverage Trading Company! У зв'язку з цим я звертаюся до всіх учасників ринку, наших партнерів і клієнтів із закликом бути обережними, пильними і не дати ввести себе в оману!" – наголосив Ковалевич.

Також нагадаємо, раніше представники торгових мереж повідомили про те, що вони почали отримувати листи від НВП "Гетьман", в яких стверджувалося, що відтепер саме львівський горілчаний завод нібито буде виробляти горілку Medoff.

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