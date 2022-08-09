Связано с россией: в Украине арестовали корпоративные права химпредприятия на 2,3 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Наложен арест на корпоративные права стоимостью 2,3 млрд грн и 35 объектов недвижимости одного из крупнейших производителей органических химических веществ в Украине, который связан с российскими компаниями. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, передает УНН.
Цитата
"По ходатайствам прокуроров Офиса Генерального прокурора наложен арест на корпоративные права предприятия, связанного с компаниями рф, на общую сумму свыше 2,3 млрд грн, а также на 35 объектов недвижимости этого предприятия", – говорится в сообщении.
Детали
По данным следствия, должностные лица предприятия – одного из крупнейших производителей органических химических веществ на территории Украины – в течение 2017-2022 годов уклонялись от уплаты налогов на сумму более 3 млрд грн.
"При этом они противоправно перечислили в пользу юридического лица-нерезидента, подконтрольного российской нефтяной компании, более 5 млрд грн с целью их легализации", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование по уголовному производству по фактам уклонения от уплаты налогов и легализации имущества, полученного преступным путем, осуществляется детективами Бюро экономической безопасности Украины при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины и во взаимодействии с Государственной налоговой службой Украины (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст.209 УК Украины).
Добавим
Название предприятия не разглашается, однако из обнародованного Офисом Генпрокурора фото можно сделать вывод, что, вероятно, речь идет о "Карпатнефтехим". До 2017 года ею владела российская нефтяная компания "Лукойл", однако она попала под санкции СНБО. Позже "Карпатнефтехим" выкупили Игорь Щуцкий и Илхам Мамедов (экс-руководитель "Лукойл-Украина").
Напомним
В АРМА передано еще почти на 500 млн грн арестованных активов сельскохозяйственного общества Украины, которое было перерегистрировано в незаконно созданных органах "лнр".