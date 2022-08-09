Пов’язане з росією: в Україні арештували корпоративні права хімпідприємства на 2,3 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Накладено арешт на корпоративні права вартістю 2,3 млрд грн та 35 об’єктів нерухомості одного з найбільших виробників органічних хімічних речовин в Україні, який пов’язаний з російськими компаніями. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, передає УНН.
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"За клопотаннями прокурорів Офісу Генерального прокурора накладено арешт на корпоративні права підприємства, пов’язаного з компаніями рф, на загальну суму понад 2,3 млрд грн, а також на 35 об’єктів нерухомості цього підприємства", - ідеться у повідомленні.
Деталі
За даними слідства, службові особи підприємства – одного з найбільших виробників органічних хімічних речовин на території України – упродовж 2017-2022 років ухилялися від сплати податків на суму понад 3 млрд грн.
"При цьому вони протиправно перерахували на користь юридичної особи-нерезидента, підконтрольної російській нафтовій компанії, понад 5 млрд грн з метою їх легалізації", - ідеться у повідомленні.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами ухилення від сплати податків та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України та у взаємодії з Державною податковою службою України (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України).
Додамо
Назва підприємства не розголошується, проте з оприлюдненого Офісом Генпрокурора фото можна зробити висновок, що, ймовірно, йдеться про "Карпатнафтохім". До 2017 року нею володіла російська нафтова компанія "Лукойл", проте вона потрапила під санкції РНБО. Згодом "Карпатнафтохім" викупили Ігор Щуцький та Ілхам Мамедов (екскерівник "Лукойл-Україна").
Нагадаємо
В АРМА передано ще майже на 500 млн грн арештованих активів сільськогосподарського товариства України, яке було перереєстровано у незаконно створених органах "лнр".