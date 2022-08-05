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З України хотіли вивести гроші агрофірми з "реєстрацією" "лнр": на півмільярдні активи наклали арешт

З України хотіли вивести гроші агрофірми з "реєстрацією" "лнр": на півмільярдні активи наклали арешт

Київ • УНН

 • 124603 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. В АРМА передано ще майже на 500 млн грн арештованих активів сільськогосподарського товариства України, яке було перереєстровано у незаконно створених органах «лнр». Про це повідоммляє СБУ, передає УНН.

Цитата

«Служба безпеки України ініціювала накладення арешту та передачу в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) грошових коштів та майна на загальну суму близько 500 млн грн», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що ці кошти належали «одному із сільськогосподарських товариств України, яке було перереєстровано у незаконно створених органах «лнр».

«Засновник намагався вивести кошти цього підприємства, які були розміщені на рахунках одного з банків в Україні. Завдяки втручанню СБУ цьому вдалося запобігти, а на кошти та майно – накладено арешт і передано в АРМА», - зазначається в повідомленні.

У СБУ повідомляють, що наразі триває досудове розслідування за фактами привласнення майна та колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Доповнення

До АРМА раніше передали арештовані активи на близько 15 млрд грн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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