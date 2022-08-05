Из Украины хотели вывести деньги агрофирмы с "регистрацией" "лнр": на полмиллиардные активы наложили арест

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«Служба безопасности Украины инициировала наложение ареста и передачу в управление Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) денежных средств и имущества на общую сумму около 500 млн грн», – говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что эти средства принадлежали «одному из сельскохозяйственных обществ Украины, которое было перерегистрировано в незаконно созданных органах «лнр».

«Основатель пытался вывести средства этого предприятия, которые были размещены на счетах одного из банков в Украине. Благодаря вмешательству СБУ это удалось предотвратить, а на средства и имущество – наложен арест и они переданы в АРМА», - отмечается в сообщении.

В СБУ сообщают, что сейчас идет досудебное расследование по фактам присвоения имущества и коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).

Дополнение

В АРМУ ранее передали арестованные активы на около 15 млрд грн.