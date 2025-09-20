$41.250.05
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планеты
19 сентября, 18:48 • 14724 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 26545 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 22604 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 27811 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходные
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 41516 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоления
19 сентября, 12:00 • 27213 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 34830 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристы
19 сентября, 08:43 • 39093 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 47641 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествия
Поврежденные дома, гаражи и автомобили в трех районах области: последствия атаки на Киевщину

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Киевская область подверглась массированной атаке дронов и ракет в ночь на 20 сентября, зафиксированы разрушения и пожары в Бучанском, Бориспольском и Обуховском районах. Повреждены гаражи, частный дом и пять автомобилей.

Поврежденные дома, гаражи и автомобили в трех районах области: последствия атаки на Киевщину

В ночь на 20 сентября Киевская область оказалась под массированной атакой дронов и ракет. В нескольких районах зафиксированы разрушения и пожары. Об этом пишет УНН со ссылкой на областную военную администрацию.

Еще одна неспокойная ночь для Киевской области. Враг атакует ударными дронами и ракетами. Под ударом мирные населенные пункты области. На утро последствия вражеской атаки фиксируем в Бучанском, Бориспольском и Обуховском районах

- говорится в сообщении.

Подробности

В Бориспольском районе повреждено около десяти гаражных помещений. В Обуховском районе вражеский удар вызвал пожар частного жилого дома, который сейчас ликвидируют спасатели ГСЧС.

В Бучанском районе обломки сбитой воздушной цели привели к возгоранию пяти легковых автомобилей. Пожар удалось быстро потушить.

Напомним

Недавно в Киевской области в результате вражеской атаки и падения обломков сбитого дрона ранен 60-летний мужчина, его госпитализировали в больницу.

Кроме этого, в ночь на 18 сентября в Киевской области загорелись складские помещения в Бориспольском районе и частный дом в Бучанском районе.

Вероника Марченко

