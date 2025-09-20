Поврежденные дома, гаражи и автомобили в трех районах области: последствия атаки на Киевщину
Киев • УНН
Киевская область подверглась массированной атаке дронов и ракет в ночь на 20 сентября, зафиксированы разрушения и пожары в Бучанском, Бориспольском и Обуховском районах. Повреждены гаражи, частный дом и пять автомобилей.
В ночь на 20 сентября Киевская область оказалась под массированной атакой дронов и ракет. В нескольких районах зафиксированы разрушения и пожары. Об этом пишет УНН со ссылкой на областную военную администрацию.
Еще одна неспокойная ночь для Киевской области. Враг атакует ударными дронами и ракетами. Под ударом мирные населенные пункты области. На утро последствия вражеской атаки фиксируем в Бучанском, Бориспольском и Обуховском районах
Подробности
В Бориспольском районе повреждено около десяти гаражных помещений. В Обуховском районе вражеский удар вызвал пожар частного жилого дома, который сейчас ликвидируют спасатели ГСЧС.
В Бучанском районе обломки сбитой воздушной цели привели к возгоранию пяти легковых автомобилей. Пожар удалось быстро потушить.
Напомним
Недавно в Киевской области в результате вражеской атаки и падения обломков сбитого дрона ранен 60-летний мужчина, его госпитализировали в больницу.
Кроме этого, в ночь на 18 сентября в Киевской области загорелись складские помещения в Бориспольском районе и частный дом в Бучанском районе.