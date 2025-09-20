$41.250.05
Всесвітній день прибирання: як з'явилася традиція глобального очищення планети
19 вересня, 18:48 • 14845 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 26634 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
19 вересня, 16:30 • 22676 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 27910 перегляди
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
19 вересня, 12:05 • 41597 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подолання
19 вересня, 12:00 • 27238 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
19 вересня, 11:23 • 34883 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристи
19 вересня, 08:43 • 39104 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
19 вересня, 07:43 • 47670 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі події
Пошкоджені будинки, гаражі та автівки в трьох районах області: наслідки атаки на Київщину

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Київська область зазнала масованої атаки дронів та ракет у ніч проти 20 вересня, зафіксовано руйнування та пожежі у Бучанському, Бориспільському та Обухівському районах. Пошкоджено гаражі, приватний будинок та п'ять автомобілів.

Пошкоджені будинки, гаражі та автівки в трьох районах області: наслідки атаки на Київщину

У ніч проти 20 вересня Київська область опинилася під масованою атакою дронів і ракет. У кількох районах зафіксовано руйнування та пожежі. Про це пише УНН із посиланням на обласну військову адміністрацію.

Ще одна неспокійна ніч для Київщини. Ворог атакує ударними дронами та ракетами. Під ударом мирні населені пункти області. На ранок наслідки ворожої атаки фіксуємо у Бучанському, Бориспільському та Обухівському районах

- йдеться у дописі.

Деталі

У Бориспільському районі пошкоджено близько десяти гаражних приміщень. В Обухівському районі ворожий удар спричинив пожежу приватного житлового будинку, яку наразі ліквідовують рятувальники ДСНС.

У Бучанському районі уламки збитої повітряної цілі призвели до займання п’яти легкових автомобілів. Пожежу вдалося швидко загасити.

Нагадаємо

Нещодавно у Київській області внаслідок ворожої атаки та падіння уламків збитого дрону поранено 60-річного чоловіка, його госпіталізували в лікарню.

Окрім цього, в ніч проти 18 вересня на Київщині загорілися складські приміщення у Бориспільському районі та приватний будинок у Бучанському районі.

Вероніка Марченко

Війна в УкраїніКиївська область
Київська область