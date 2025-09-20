Пошкоджені будинки, гаражі та автівки в трьох районах області: наслідки атаки на Київщину
Київ • УНН
Київська область зазнала масованої атаки дронів та ракет у ніч проти 20 вересня, зафіксовано руйнування та пожежі у Бучанському, Бориспільському та Обухівському районах. Пошкоджено гаражі, приватний будинок та п'ять автомобілів.
У ніч проти 20 вересня Київська область опинилася під масованою атакою дронів і ракет. У кількох районах зафіксовано руйнування та пожежі. Про це пише УНН із посиланням на обласну військову адміністрацію.
Ще одна неспокійна ніч для Київщини. Ворог атакує ударними дронами та ракетами. Під ударом мирні населені пункти області. На ранок наслідки ворожої атаки фіксуємо у Бучанському, Бориспільському та Обухівському районах
Деталі
У Бориспільському районі пошкоджено близько десяти гаражних приміщень. В Обухівському районі ворожий удар спричинив пожежу приватного житлового будинку, яку наразі ліквідовують рятувальники ДСНС.
У Бучанському районі уламки збитої повітряної цілі призвели до займання п’яти легкових автомобілів. Пожежу вдалося швидко загасити.
Нагадаємо
Нещодавно у Київській області внаслідок ворожої атаки та падіння уламків збитого дрону поранено 60-річного чоловіка, його госпіталізували в лікарню.
Окрім цього, в ніч проти 18 вересня на Київщині загорілися складські приміщення у Бориспільському районі та приватний будинок у Бучанському районі.