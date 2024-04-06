Поврежденные частные дома: россияне атаковали Никопольщину дронами и артиллерией

В течение суток, 6 апреля, оккупационные войска рф били по Днепропетровщине дронами-камикадзе и артиллерией. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

Детали

По его словам, в течение дня враг 7 раз бил по Никопольщине дронами-камикадзе. Обстрелял район и из тяжелой артиллерии.

Под ударом были сам Никополь и Мировская, Марганецкая, Покровская сельская громады - рассказал Лысак.

В результате атаки повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка. Повреждены две трехэтажки - общежитие и здание, которое не эксплуатировалось.

Предварительно погибших т пострадавших в результате обстрелов нет.

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