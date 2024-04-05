Оккупанты выпустили по Никопольщине 8 дронов-камикадзе и 4 раза атаковали из артиллерии: ранен мужчина

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россияне атаковали Никопольский район Днепропетровской области, применив 8 беспилотников-камикадзе и нанеся 4 артиллерийских удара, ранив 71-летнего мужчину и повредив дома, здания и линии электропередач.
россияне выпустили 15 тысяч снарядов за прошлый год по приграничным громадам Черниговщины - Зеленский
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Южная Корея выделит 12 миллионов долларов на реабилитацию украинских военных через Трастовый фонд НАТО и пакет помощи Украине на сумму 2,3 миллиарда долларов.
Прага подозревает россию в "тысячах" хакерских атак на чешские железные дороги
россия осуществила тысячи попыток нарушить работу европейской железнодорожной сети, включая хакерские атаки на системы сигнализации и сети чешского национального железнодорожного перевозчика, в рамках своих усилий по дестабилизации Европейского Союза.
Удар рф по Запорожью: количество погибших возросло до трех, еще 13 получили ранения
Три человека погибли, 13 получили ранения, в том числе 4 в тяжелом состоянии, в результате российских ракетных ударов по жилым домам в Запорожье.
В Бериславе еще один человек травмирован из-за атаки российских дронов
56-летний гражданский пострадал в результате атаки российского беспилотника на Берислав Херсонской области, получив ранения в грудь, спину, руки и перелом ноги.
"Львовский арсенал" имел лицензию на импорт вооружения от Госспецэкспорта: почему это важно
Предприятие "Львовский арсенал", которое фигурирует в уголовном деле о недопоставке 100 000 минометных мин Министерству обороны Украины, имело лицензию Государственной службы экспортного контроля на импорт оружия, что требует строгих проверок и согласований с различными ведомствами.
Канал коммуникации с рф, жесткий и критический, должен оставаться открытым - министр обороны Италии
Министр обороны Италии Гвидо Кроссетто заявил, что жесткий и критический канал коммуникации с Россией должен оставаться открытым для достижения справедливого мира и прекращения российских атак на Украину.
АРМА выставила на реализацию коллекционные часы и Maybach медведчука
Автомобиль Maybach и 20 коллекционных наручных часов бывшего народного депутата виктора медведчука выставило на продажу Агентство по розыску и менеджменту активов.
Не только "Сёгун": лучше фильмы и сериалы о самураях, которые можно посмотреть на выходных
В статье представлен список познавательных фильмов и сериалов об обычаях самураев, который стоит посмотреть: "Голубоглазый самурай", "Крепость Санады", "47 ронинов", "13 воинов", "Скрытый клинок", "Последний самурай" и "Мрачный самурай", с подробным описанием их сюжетов, рейтингов и исторического контекста.