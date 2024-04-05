Оккупанты выпустили по Никопольщине 8 дронов-камикадзе и 4 раза атаковали из артиллерии: ранен мужчина

В течение дня россияне атаковали Никопольский район Днепропетровской области. Под ударами находились Никополь, Марганецкая и Мировская громады. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.

В течение дня шумно было на Никопольщине. Враг бил дронами-камикадзе. Их направил на район 8. А еще - 4 раза обстрелял из артиллерии. Потерпели Никополь, Марганецкая и Мировская громады, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что осколочные ранения получил 71-летний мужчина. Будет лечиться амбулаторно.

Повреждены 5 частных домов, хозяйственная постройка, социальное учреждение. Зацепило линии электропередач.

Взрыв прогремел сегодня и в Зеленодольской громаде, что на Криворожье. Во время полевых работ на боеприпасе подорвался трактор. Техника повреждена. Но главное, что не пострадали люди, - добавил Лысак.

Напомним

россияне атаковали Днепропетровскую область с помощью беспилотников и артиллерии, но о жертвах не сообщалось.

