Полный отказ от алкоголя грозит развитием слабоумия - ученые

Выводы были сделаны на основе исследования, первая фаза которого приходилась на период с 1985 по 1993 год. В рабочую группу были включены 9 тыс. жителей Лондона в возрасте от 35 до 55 лет.

В ходе эксперимента активисты отчитывались ученым о частоте и объемах потребления алкоголя в повседневной жизни.

Второй этап исследования пришелся на 2015-2017 год. Среди тех, кто дожил до этого времени, а также по посмертным диагнозам не доживших участников было выявлено 397 случаев болезни Альцгеймера, причем 45% диагнозов пришлись на людей, которые вообще не употребляли спиртные напитки.

Авторы исследования признают, что механизмы развития слабоумия у убежденных трезвенников и алкоголиков принципиально различны, но это не отменяет факта, что люди, употребляющие алкоголь умеренно, менее подвержены старческому слабоумию.

Напомним, осенью в Украине прогнозируют подорожание алкогольной продукции.

Однако, как свидетельствует практика, даже растущая цена не влечет за собой снижения уровня потребления алкогольных напитков. Покупатель лишь переориентируются на более дешевый товар, который, зачастую, предлагают нелегалы.

При этом, на украинском рынке алкопродукции наблюдается еще одна важная тенденция. Это предпочтение покупателей именно товарам украинских производителей. Причину эксперты поясняют ценой, которая у отечественных водки или вина ниже импортных напитков. И вторая причина – это хорошее качество брендового украинского алкоголя.