Повна відмова від алкоголю загрожує розвитком слабоумства - вчені

Висновки були зроблені на основі дослідження, перша фаза якого припадала на період з 1985 по 1993 рік. До робочої групи були включені 9 тис. жителів Лондона у віці від 35 до 55 років.

В ході експерименту активісти звітували вченим про частоту та обсяги споживання алкоголю в повсякденному житті.

Другий етап дослідження припав на 2015-2017 рік. Серед тих, хто дожив до цього часу, а також по посмертним діагнозом які не дожили учасників було виявлено 397 випадків хвороби Альцгеймера, причому 45% діагнозів припали на людей, які взагалі не вживали спиртні напої.

Автори дослідження визнають, що механізми розвитку слабоумства у переконаних непитущих і алкоголіків принципово різні, але це не скасовує факту, що люди, що вживають алкоголь помірно, менш схильні до старечого недоумства.

Нагадаємо, восени в Україні прогнозують подорожчання алкогольної продукції.

Однак, як свідчить практика, навіть зростаюча ціна не тягне за собою зниження рівня споживання алкогольних напоїв. Покупець лише переорієнтуються на більш дешевий товар, який, найчастіше, пропонують нелегали.

При цьому, на українському ринку алкопродукціі спостерігається ще одна важлива тенденція. Це перевага покупців саме товарам українських виробників. Причину експерти пояснюють ціною, яка у вітчизняних горілки або вина нижче імпортних напоїв. І друга причина - це гарна якість брендового українського алкоголю.