Проститутки "красной зоны": антисептики, падение рынка и боссы из IT

Как пандемия изменила секс-индустрию

29-летняя киевлянка Алена (имя изменено) на рынке секс-услуг уже 8 лет. Работает на себя — снимает с подругой квартиру на Подоле. Вспоминает, в бизнес попала случайно. Чтобы платить за учебу, нужна была работа. Так она оказалась в одном из столичных “мужских клубов”: сначала была танцовщицей, потом перешла на приватные танцы и “пошло-поехало”. За пару лет наработала клиентскую базу, в какой-то момент денег стало хватать и на аренду, и на жизнь — учебу бросила.

“Многие считают эту работу грязной и опасной. Это не всегда так. Бывает, конечно, разное, но если работать на себя, поддерживать себя в хорошей форме и работать с клиентами, скажем так, „бизнес-класса“, рисков почти нет. Как и многие девушки, я встречаюсь с мужчинами. Но в отличие от них не живу от зарплаты до зарплаты. Как в нынешних условиях зарабатывать больше или хотя бы столько же, я не знаю. Мне почти 30, я хочу другого будущего. Но на него нужны деньги”, — говорит Алена, добавив, что пандемия эту задачу только усложнила.

Девушка рассказывает: у нее и ее “коллег” под 80% клиентов — состоятельные женатые мужчины. В связи с карантином и массовым переходом на дистанционку многие из них оказались заперты в квартирах с семьями. Алена вспоминает: в первой половине 2020-го работы не стало вовсе. И хотя рынок оживился к осени, на докризисный уровень не вернулся до сих пор.

Проституция в Украине официально запрещена с 1987 года. За индивидуальное предоставление платных секс-услуг законом предусмотрен штраф — 255 грн. Последнюю попытку легализовать проституциюю в стране предприняли в 2015 году, когда в Раде зарегистрировали соответствующий законопроект. Уже через месяц он был отозван. В июле 2020 года на сайте президента зарегистрировали аналогичную петицию, однако набрала она всего 68 голосов из необходимых 25 тысяч. Впрочем, отсутствие регуляции не препятствие: пока украинцы занимаются сексом, этот рынок будет существовать. Примерное число “жриц любви” в Украине, по разным оценкам, колеблется от 50 до 100 тысяч. В 2019 году в СМИ фигурировала цифра 70 тыс. Таким же условным является оборот рынка интимных услуг. Сегодня он, вероятно, превышает 1 млрд грн.

Наша собеседница рассказывает: до карантина средний ценник в ее “ценовой категории” был 2700-3000 грн в час. С начала эпидемии цена упала до 2200-2500 грн/час. С девушкой на трассе можно договориться за несколько сотен, услуги эскортниц — от 1 тыс. долл. Если отталкиваться от среднего сегмента, за последние полтора года рынок просел на 25-30%.

Что интересно, красная зона распространилась и на интим. “В квартире теперь, как в кафе — на входе антисептик и маски. Если клиент новый — только с сертификатом или тестом. С постоянными работаем по устной договоренности: больным не приходить. На всякий случай, прививку сделала, хотя в прошлом году успела переболеть”, — рассказывает Алена.

Но ковид принес и позитив. Нишу “женатиков” довольно быстро заняли представители IT-сферы. Среди них много молодых людей, с приличным уровнем дохода — “заряженные, как банкомат”. Отдельная каста сейчас — иностранные топ-менеджеры IT-компаний. Украина на весь мир славится красивыми девушками и низкими (по сравнению с европейскими) ценами. Потому, приезжая сюда на встречи или переговоры, прилежные дома айтишные боссы “отрываются” от жен и детей по полной программе. Причем самые отвязные — представители плюс/минус целомудренных культур. Условный топ-3 иностранных клиентов жриц любви: Израиль, Турция, Нидерланды.

Они снимают девочек для себя, “покупают” для подчиненных на корпоративные тусовки. На одном таком “тимбилдинге” побывала наша собеседница. Говорит, за свою “профессиональную карьеру” ничего подобного не видела. “Один из клиентов предложил поработать на закрытой вечеринке. Тогда подумала, что от такого предложения не отказываются. Договорились, что я подтяну с собой девчонок. Но мы, конечно, там обалдели”, — говорит Алена.

Девушка вспоминает: топ-айтишники какого-то инвестфонда отмечали закрытие крупной сделки, было много иностранцев. Вечер начинался чинно-благородно. Загородный дом недалеко от Киева, расслабляющая музыка, приветливые хостес, изысканные закуски и шампанское. Девушек представили влиятельным и богатым гостям. Их имена не называли — все строго конфиденциально. Однако уже через пару часов светский раут превратился в рейв с элементами БДСМ. “Алкоголь, наркотики... Гости разогрелись и началось настоящее пати. Скажу честно, пару раз мне хотелось вызвать такси и сбежать, но телефоны у всех отобрали еще на входе, чтобы не снимали”, — рассказывает Алена.

Особенно ей запомнился один из израильтян, представившийся Бараком Обамой. В маскарадной маске петуха он, по словам нашей собеседницы, употреблял белый порошок и пытался орудовать плеткой. Вместе с другими самыми буйными он кутил до утра, хотя основная масса разъехалась к полуночи. Алена рассказывает: выдохнули, лишь когда он отключился прямо на газоне

Девушки на мероприятии работали в формате — до утра. Кроме них были стриптизерши, официантки топлес и так называемые леди-фуршет — когда еду “сервируют” на голых девушках. Когда все закончилось, на выходе Алене вернули телефон, дали конверт с “гонораром” и вызвали такси. На вопрос, что еще было ночью, отвечает: “Все и довольно жестко. Приехала домой к 6 утра и два часа лежала в ванной, чтобы все с себя смыть”.

Вот так, неожиданно, свое место на пьедестале греховных развлечений во время карантина заняли представители новой обеспеченной элиты — те самые айтишники, которыми в последние годы так гордится страна. Ограничения красной зоны — это для простых смертных. На закрытых вечеринках в Украине можно все. Хотя бы этим мы похожи на Силиконовую долину, где про айтишные секс-вечеринки с наркотиками и оргиями буквально ходят легенды.

Сколько заплатили за эту вечеринку, Алена рассказать отказалась. Сказала лишь, что следующее такое предложение отклонит — лучше уж встречаться с женатыми на скромной квартире. “Платят меньше, но они хотя бы не мнят себя богами. Из-за наркотиков и алкоголя все довольно быстро скатывается в неадекватный угар. И вот это действительно становится опасным. Такие вечеринки тайные, список гостей не разглашается. Они поразлетаются по своим странам, а ты потом никому ничего не докажешь”. Для Алены и ее подруг тот вечер закончился относительно благополучно. Говорит, больше приключений с программистами, не хочется.

Успев замерзнуть на улице, мы решили закончить интервью в кафе неподалеку от ее “секс-квартиры”. Собеседница долго изучала меню, но заказала только кофе. Говорит: деньги тратит с умом и старается как можно больше откладывать. Рассчитывает, что еще 2-3 года и с секс-бизнесом можно будет закончить. В планах — курсы и, если все сложится, собственное дело в бьюти-сфере. Лишь бы пандемия поскорее закончилась и мужик пошел. А пока... в спешке допивает американо, поправляет макияж — через 15 минут встреча. Салон красоты сам себя не откроет, поэтому для постоянного клиента приходится делать исключение — принимать в выходной.