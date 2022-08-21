Воздушные силы ВСУ показали видео, как уничтожили очередной беспилотник рашистов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины показали видео, как уничтожили дежурный беспилотник российских оккупантов. Об этом сообщает УНН.
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“Военнослужащие зенитного ракетного подразделения воздушного командования “Центр“ на юго-восточном направлении, уничтожили очередной БпЛА“, – говорится в сообщении.
Напомним
Вчера над Херсонщиной украинские зенитчики сбили три вражеских беспилотника.