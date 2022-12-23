Воздушные силы на Восточном направлении уничтожили 2 БПЛА

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"Сегодня сбито Воздушными силами на Восточном направлении 2 БПЛА. Предварительно - это "Орлан-10". Событие произошло утром и в обед. Противник не прекращает проводить воздушную разведку с осуществлением БПЛА, которые очень опасны в плане сбора информации в режиме реального времени", - сообщил спикер.

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За последние сутки было ликвидировано около 550 российских военных. Потери оккупантов с начала полномасштабной войны достигли 100 тысяч 950 человек.