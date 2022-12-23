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Воздушные силы на Восточном направлении уничтожили 2 БПЛА

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 декабря. УНН. На восточном направлении ВСУ сбили два вражеских БПЛА, информирует УНН ссылаясь на представителя Воздушных сил Юрия Игната в эфире телемарафона.

Цитата

"Сегодня сбито Воздушными силами на Восточном направлении 2 БПЛА. Предварительно - это "Орлан-10". Событие произошло утром и в обед. Противник не прекращает проводить воздушную разведку с осуществлением БПЛА, которые очень опасны в плане сбора информации в режиме реального времени", - сообщил спикер.

Добавим

За последние сутки было ликвидировано около 550 российских военных. Потери оккупантов с начала полномасштабной войны достигли 100 тысяч 950 человек.

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