Повітряні сили на Східному напрямку знищили 2 БПЛА

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"Сьогодні збито Повітряними силами на Східному напрямку 2 БПЛА. Попередньо - це "Орлан-10". Подія трапилась зранку та в обід. Противник не припиняє проводити повітряну розвідку із здійсненням БПЛА, які дуже небезпечні в плані збору інформації в режимі реального часу", - повідомив речник.

Додамо

За останню добу було ліквідовано близько 550 російських військових. Втрати окупантів з початку повномасштабної війни сягнули 100 тисяч 950 осіб.