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Поверенный в делах США: Россия пытается ослабить Украину из-за дезинформации относительно вакцин

Поверенный в делах США: Россия пытается ослабить Украину из-за дезинформации относительно вакцин

Киев  •  УНН

 • 19085 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Россия распространяет в Украине дезинформацию о одобренных ВОЗ вакцинах против коронавируса, чтобы посеять страхи и недоверие среди украинцев, и таким образом ослабить страну в целом. Об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин. Ее интервью одному из украинских телеканалов опубликовало в Twitter посольство США в Киеве, пишет УНН.

Детали

По словам дипломатки, из всех государств Украина больше всего страдает в результате российской пропаганды и дезинформации.

“Не только Украина, но и другие государства, встречаются с российской пропагандой, искажением информации, мы также с этим сталкиваемся, но Украине достается больше всего. Россия использует различные ресурсы для распространения фейков”, — рассказала американская дипломатка.

В качестве примера наиболее вопиющей пропаганды в Украине она назвала распространение россиянами фейков о коронавирусе.

“Один из ярких примеров — ситуация с коронавирусом, в частности, российская дезинформация относительно вакцин одобренных ВОЗ. Украинцы, слушающие все это, начинают бояться и верить в их вредность. Так через здоровья украинцев Россия пытается ослабить Украину”, — заявила временный поверенный в делах США Кристина Квин.

Она рассказала, как правительство США во время пандемии помогал украинским больницам, в частности средствами индивидуальной защиты и кислородом.

“Мы также поддерживаем международный проект COVAX, который предоставит Украине вакцину, мы поможем ее распространить и правильно ее доставить”, — отметила Квин.

Временный поверенный в делах США сообщила, что в августе на празднование 30-й годовщины независимости Украины и в мероприятиях “Крымской платформы” будут участвовать американские чиновники высокого уровня, однако не уточнила, кто именно.

“От США точно будут высокие представители на этих мероприятиях”, — сказала она.

Дополнение

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если бы Украина приняла российскую вакцину, это была бы бесценная политическая победа для РФ.

Украинские Национальные Новости

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