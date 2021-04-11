Поверенный в делах США: Россия пытается ослабить Украину из-за дезинформации относительно вакцин

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Россия распространяет в Украине дезинформацию о одобренных ВОЗ вакцинах против коронавируса, чтобы посеять страхи и недоверие среди украинцев, и таким образом ослабить страну в целом. Об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин. Ее интервью одному из украинских телеканалов опубликовало в Twitter посольство США в Киеве, пишет УНН.