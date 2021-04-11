Повірена у справах США: Росія намагається послабити Україну через дезінформацію щодо вакцин

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Росія поширює в Україні дезінформацію про схвалені ВООЗ вакцини проти коронавірусу, щоб посіяти страхи і недовіру серед українців, і таким чином послабити країну в цілому. Про це заявила Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін. Її інтерв’ю одному з українських телеканалів опублікувало у Twitter посольство США у Києві, пише УНН.