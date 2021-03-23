Якби Україна прийняла російську вакцину, це була б безцінна політична перемога для РФ - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Росія могла б надати Україні свою вакцину від COVID-19 Sputnik V навіть безкоштовно, тому що політична перемога, яку Москва у такому разі отримала б, була би для неї безцінною. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю словацькому інтернет-виданню “Tyžden”, передає УНН.
Так, міністра запитали, чи намагалася Росія продати Україні свою вакцину від COVID-19.
Цитата
“Я думаю, коли йдеться про Україну, вони би її навіть безкоштовно надали. Це моє припущення. Бо політична перемога, яку вони у такому разі отримали би, була би безцінною для них. Уявіть, що та сама Росія, яка незаконно окупувала нашу територію і розпочала війну, в результаті якої загинуло близько 14 000 людей, прийшла і „рятує“ українців вакциною Sputnik? Якби це сталося, це була би безцінна політична перемога для Росії”, — сказав Кулеба.
Деталі
Очільник МЗС нагадав, що український уряд виключив можливість придбання російської вакцини Sputnik V.
“Ми не будемо платити за міни та кулі, якими Росія стріляє на сході України. Росія перетворила вакцину Sputnik на політичний інструмент та гібридну зброю. Спутнік V не має нічого спільного із жодними гуманітарними цілями РФ. У Росії немає достатньо вакцин, аби вакцинувати власне населення, але вона активно продає вакцини будь-якій країні світу. Постає питання: Росії іноземні громадяни важливіші за власних? Чи просто Спутнік V розглядається як інструмент зовнішньої політики, а не охорони здоров’я? Відповідь на ці запитання очевидна”, — зазначив він.
Міністр заявив, що не думає нічого поганого про країни, що придбали російський препарат. Водночас він попередив, що кожна країна має обережно зважити, чи готова вона платити політичну ціну за Спутнік V.
“Кожна країна, яка купує цей препарат, платить двічі. Спершу фінансову, а згодом — політичну ціну”, — додав дипломаь.
Що було раніше
Варто зауважити, що напередодні віце-прем’єр і міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик подав у відставку на тлі урядової кризи через закупівлю російської вакцини “Спутнік V”. Тепер свій пост повинен покинути і прем’єр-міністр Ігор Матович, після чого в країні може бути сформований новий уряд.