Віце-прем'єр Словаччини подав у відставку через скандал з російською вакциною

Контекст

У відповідності до Конституції Словаччини, зміна прем’єра означає відставку всього уряду. Однак, як зазначають ЗМІ, нинішня владна коаліція має в парламенті конституційну більшість і “могла б домовитись про формування нового кабінету міністрів, який би в свою чергу попросив парламент висловити йому довіру”.

Кризу спричинила закупівля з Росії вакцини проти COVID-19 “Спутнік V”, попри те, що вона не схвалена до застосування в Європейському союзі. Цю закупівлю прем’єр і голова МОЗ організували таємно навіть від інших партій коаліції. Коли їх поставили перед фактом прибуття літаків із російськими вакцинами до Словаччини, вони виступили з різкою критикою такого кроку. Кілька депутатів парламенту з цих партій вийшли на знак протесту з їхніх фракцій, тим лишивши коаліцію без своїх голосів.

Проти використання несхваленої російської вакцини виступила й президентка Словаччини Зузана Чапутова.

Доповнення

Рішення про таємну закупівлю вакцини в Росії викликало й дипломатичний скандал, коли Матович, бажаючи пожартувати, сказав, ніби пообіцяв Росії в обмін на вакцину Закарпатську область України, територія якої в 1919–1939 роках перебувала у складі тодішньої Чехословаччини. Після критики з Києва голова МЗС Словаччини, а потім і сам прем’єр вибачилися за ці слова.

Уже доставлена в Словаччину російська вакцина наразі перебуває на складах. Її нині досліджує словацький Державний інститут контролю медпрепаратів, який, як очікують, завершить це дослідження і дасть рекомендацію щодо її використання протягом трьох тижнів. Нині її перевіряють на мишах.