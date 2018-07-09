Наводнение в Японии: число жертв возросло

Отмечается, что реки в регионе переполнены. Они превращают города в озера, оставив десятки людей на крышах. Военные на байдарках и вертолетах пытаются доставили людей на сушу.



Напомним, почти 90 человек погибли в Японии из-за ливней и вызванных ими оползней.

Как сообщал УНН, сильные дожди возникли из-за тайфуна "Прапирун", который в среду прекратил свое существование над Японским морем и превратился в область низкого давления. В этом году он стал седьмым по счету тайфуном, образовавшийся в Тихом океане.

Из-за сильных ливней, 3 июля, в Румынии начались наводнения, в результате которых погибли три человека, более 750 человек были спасены.