Наводнение в Японии: число жертв возросло
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. По данным властей, в Японии в результате сильных ливней и оползней погибли уже 100 человек, 68 человек считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
Отмечается, что реки в регионе переполнены. Они превращают города в озера, оставив десятки людей на крышах. Военные на байдарках и вертолетах пытаются доставили людей на сушу.
Напомним, почти 90 человек погибли в Японии из-за ливней и вызванных ими оползней.
Как сообщал УНН, сильные дожди возникли из-за тайфуна "Прапирун", который в среду прекратил свое существование над Японским морем и превратился в область низкого давления. В этом году он стал седьмым по счету тайфуном, образовавшийся в Тихом океане.
Из-за сильных ливней, 3 июля, в Румынии начались наводнения, в результате которых погибли три человека, более 750 человек были спасены.