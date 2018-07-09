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Повінь в Японії: кількість жертв зросла

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КИЇВ. 9 липня. УНН. За даними влади, в Японії в результаті сильних злив і зсувів загинули вже 100 осіб, 68 людей вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.

Відмічається, що річки у регіоні переповнені. Вони перетворюють міста на озера, залишивши десятки людей на дахах. Військові на байдарках та вертольотах намагаються доставили людей на суходіл.

Нагадаємо, майже 90 людей загинули в Японії через зливи і викликані ними зсуви.

Як повідомляв УНН, сильні дощі виникли через тайфун "Прапірун", який в середу припинив своє існування над Японським морем і перетворився в область низького тиску. У цьому році він став сьомим за рахунком тайфуном, що утворився в Тихому океані.

Через сильні зливи, 3 липня, в Румунії почалися повені, в результаті яких загинули три людини, понад 750 осіб були врятовані.

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