Повінь в Японії: кількість жертв зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. За даними влади, в Японії в результаті сильних злив і зсувів загинули вже 100 осіб, 68 людей вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.
Відмічається, що річки у регіоні переповнені. Вони перетворюють міста на озера, залишивши десятки людей на дахах. Військові на байдарках та вертольотах намагаються доставили людей на суходіл.
Нагадаємо, майже 90 людей загинули в Японії через зливи і викликані ними зсуви.
Як повідомляв УНН, сильні дощі виникли через тайфун "Прапірун", який в середу припинив своє існування над Японським морем і перетворився в область низького тиску. У цьому році він став сьомим за рахунком тайфуном, що утворився в Тихому океані.
Через сильні зливи, 3 липня, в Румунії почалися повені, в результаті яких загинули три людини, понад 750 осіб були врятовані.