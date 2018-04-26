Наводнение в Израиле: десять подростков в критическом состоянии

Тринадцать подростков найдены спасателями, им оказана помощь. Некоторым удалось самостоятельно выбраться из воды. В двух были незначительные травмы. Причиной наводнения стали сильные дожди, которые начались в районе во второй половине дня.



Как сообщал УНН, в результате выхода из берегов рек на юге Израиля было перекрыто шоссе № 40 в районе Мицпе Рамон. В Ришон ле-Цион провалилась крыша торгового центра Ротшильд. Порывы ветра достигали 92-х километров в час. Аэропорт Сде Дов был закрыт, все рейсы были перенаправлены в аэропорт Бен-Гурион.